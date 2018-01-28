شاهد.. أطول رجل وأقصر إمرأة في العالم و"تحيا مصر" على الهواء

استضافت الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذيعة بقناة "العاصمة" المصرية، الهندية جيوتي أمجي، أقصر امرأة في العالم وسلطان كوسين، أطول رجل في العالم، خلال زيارتهما لمصر.

وقالت "أمجي"، إن زيارة مصر ومعالمها الأثرية والتاريخية حلم كل هندي، لرؤية حضارة طالما سمع عنها وتمنى زيارتها، فيما طلبت منهما الإعلامية قول "تحيا مصر" على الهواء.

وردد أطول رجل في العالم وأقصر سيدة في العالم، بجملة "تحيا مصر" على الهواء.

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المصدر: "مواقع مصرية"