سامح شكري يعلق على إمكانية دخول مصر في حرب مع دول أخرى

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الرصيد الإعلامي المتبادل بين مصر وإثيوبيا تجاوز الموضوعية، مشيرًا إلى أن إقامة العلاقات الإفريقية يكون على أساس المصلحة المشتركة.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني في برنامج "نقطة تماس"، على فضائية "أون لايف" أن مصر لا تتآمر ولا يمكنها الدخول في حروب مع أشقائها، فحل القضايا والنزاعات يكون بالطرق السلمية وليس بالحروب.

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وأشار وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن مصر تعمل على عودة دور الولايات المتحدة إلى عملية السلام بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية حريصة على مواصله عملية السلام.

وأضاف شكري، أن هناك مساع لاستخلاص اعتراف دولي بدولة فلسطين وحقوق الشعب الشرعية فالاعتراف بفلسطين كدولة سيشكل ضغطا على إسرائيل لإيجاد حلول، مشيرًا إلى أن الدفع بحل الدولتين سياسة مصرية ثابتة كما أن القاهرة دوما داعمة للقرار الفلسطيني منوها على أنه ليس هناك أي اعتراف دولي بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: "صحف مصرية"