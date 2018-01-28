مصر تعلن عن مفاجأة سارة لأهالي "حلايب وشلاتين"

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية أن الحكومة توفر التيار الكهرباء مجاناً لأهالي حلايب وشلاتين، وتولي المنطقة اهتماماً كبيراً لتلبية متطلبات التنمية في مثلث حلايب وشلاتين وقرى أبورماد.

وأعلنت الوزارة وضع خطة لتجديد شبكة التيار بالكامل في مثلث حلايب وشلاتين لوضعها على خريطة التنمية، حيث تم تخصيص أكثر من مليار جنيه لتوفير التيار بأعلى جودة لخدمة أهالي المنطقة وجذب مشروعات التنمية إليها.

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وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم وضع مخطط شامل لتحديث منظومة الكهرباء في منطقة حلايب وشلاتين لجذب مشروعات التنمية إليها، مشيرا إلى أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قام بإدراج تلك المنطقة ضمن خطة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص أكثر من مليار جنيه لتطوير الشبكة على مستوى رفع قدرت إنتاج الكهرباء وإنشاء شبكة توزيع جديدة.

وأشار إلى أنه فيما يخص منطقة حلايب، فقد تم تطوير محطة إنتاج الكهرباء بها إلى 3 ميجاوات ديزل، وإنشاء محطة طاقة شمسية قدرة 1 ميجا وات، وتستهلك المدينة 1 ميجا وات فقط حتى الآن، وفي مدينة أبورماد تم تطوير قدرات محطة الكهرباء بها إلى 3.5 ميجا وات، وإنشاء محطة شمسية 2 ميجا وات، وفى مدينة شلاتين تمت زيادة قدرات محطة الكهرباء بها إلى 6.5 ميجا وات وإنشاء محطة شمسية قدرة 5 ميجا وات، كما تم تدعيم محطات المحولات والموزعات بالكامل لاستيعاب القدرات الجديدة لمحطات التوليد والقدرات المستقبلية، ومد كابلات أرضية جديدة وبناء أكشاك كهربائية، ولوحات توزيع جديدة على الجهد المنخفض والمتوسط، بجانب تدعيم شبكة الجهد المتوسط بكابلات أرضية عالية الكفاءة، وبناء عدد كاف من الأكشاك والموزعات، مؤكداً أنه تم توصيل التيار لمرافق مدينة شلاتين، سواء المنشآت الحكومية أومحطة المياه وكذلك منازل المواطنين.

المصدر: وكالات