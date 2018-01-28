إنجاز جديد.. جواز السفر الإماراتي الـ19 عالميـا

زاد عدد دول العالم التي تعفي مواطني الإمارات من حاملي الجوازات العاديــة مــن تأشيرة الدخــول المســبقة ليصل إلى 140 دولة لتحتل الإمارات المركز الـ19 عالميا، من حيث قوة جواز السفر.

تمكنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عبر مبادرة "تعزيز قوة الجواز الإماراتي"، من إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة إلى 20 دولة جديدة بنهاية 2017، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وشملت الدول الـ 20 الجديدة كلا من: الأرجنتين، فانواتو، سان لوتشيا، السلفادور، مالي، ســاوتومي وبرنسيب، تشــاد، تشيلي، ناورو، جزر سليمان، السنغال، جرينادا، قيرغيزســتان، أرمينيا، أوكرانيا، سانت كيتس ونفيــس، رواندا، الصين، وايرلندا، فضلا عن انتظار سريان اتفاقية إعفاء مع البرازيــل .

كما يضاف إلى إنجازات وزارة الخارجية خلال 2017 تبسيط إجراءات السفر إلى أستراليا، إلى جانب تسهيل الحصول على تأشيرة السفر إلى اليابان.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي