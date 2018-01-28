القطرية ترفد أسطولها بطائرة ركاب مميزة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أمس السبت، إنه من المتوقع أن تتسلم الشركة أول طائرة "إيرباص إيه 350-1000" خلال الفترة بين 15 و20 فبراير/شباط القادم.

وأشار الباكر للصحفيين، على متن طائرة اختبار من طراز "إيه350-1000"، إلى أن الخطوط القطرية تتوقع استلام 4 طائرات مزودة بمحركين خلال العام الجاري.

وأضاف: "هذا بموجب العقد، وأنا واثق في أن إيرباص ستسلمها لنا"، مؤكدا أن "نظام المقاعد المعقد" لدرجة رجال الأعمال "كيو سويت" التي تضم مقاعد متقابلة وأسرة مزدوجة مسطحة، تسبب في تأجيل تسليم الطائرة قبل موعدها.

وأشار الرئيس التنفيذي للقطرية، إلى أن هذه الطائرة ستكون الأولى التي تنتجها إيرباص، وتضم درجة كيو سويت، التي جرى الكشف عنها في العام الماضي، وأضيفت إلى طائرات "بوينغ 777"، التي تملكها الخطوط القطرية.

ونوه بأن الشركة تأمل في استلام أول طائرة من طراز "بوينغ سكا 777" بحلول النصف الأول من عام 2020. وأظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني لشركة بوينغ، أن القطرية طلبت شراء 60 طائرة جديدة من طراز "بوينغ سكا 777".

وتأجل تسليم أكبر طائرة ركاب أوروبية مزودة بمحركين للخطوط الجوية القطرية، وهي أول عميل يشتري هذه الطائرة، من نهاية العام الماضي إلى الشهر المقبل، بسبب مشكلات متعلقة بتركيب مقاعد درجة رجال الأعمال.

وطلبت الخطوط الجوية القطرية 37 طائرة من "طراز إيه350-1000".

واشتهرت القطرية بأنها عميل كثير المطالب عند فحص جودة الطائرات قبل تسلمها. ورفضت الشركة من قبل استلام الطائرة، بسبب ما قالت إنها مشكلات جودة، كما ألغت بعض التسليمات.

وتعتبر هذه الطائرة الأكبر ضمن الفئة "إيه350"، وجرى إطلاقها لتنافس "بوينغ 777" في سوق الطائرات، التي يصل عدد مقاعدها إلى 400 مقعد.

وتخطط الشركة لتسيير أول طائرة من طراز "إيه350-1000" في الرحلات الطويلة، قبل إضافتها إلى الرحلات الطويلة جدا في غضون أشهر قليلة، تحسبا لوجود أي مشكلات تقنية في الطائرة الجديدة.

المصدر: رويترز

رُبى آغا