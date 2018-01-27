التحالف العربي يدعو إلى التهدئة وضبط النفس في عدن

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان الجمعة، جميع المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس والتمسك بلغة الحوار الهادئ وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة.

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ويدور صراع وتوتر كبير بين الحكومة اليمنية الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية على "أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية".

كما طالب التحالف اليمنيين "بالعمل المشترك لدحر الحوثيين ووضع حد لسيطرتهم على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة".

واعتبر التحالف أن ذلك التزام سياسي وإنساني وأخلاقي لا يمكن التراجع عنه، يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيا وعسكريا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.

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وقالت قيادة التحالف في بيان إنها تتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي.

من جهته، أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني في المعارك ضد الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد.

وشدد الرئيس اليمني في اتصال هاتفي تلقاه من محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات النوعية من أجل تحرير المحافظة وتخليصها من المسلحين واستباب الأمن والاستقرار فيها.

وأكد تقديم كل الدعم العسكري لقوات الجيش لتحقيق مزيد من الانتصارات، مثمنا في الوقت ذاته دور تحالف دعم الشرعية في اليمن ومواقفهم البطولية إلى جانب إخوانهم من قوات الجيش اليمني.

المصدر: واس

ياسين بوتيتي