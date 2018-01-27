حملة السيسي: لسنا مسؤولين عن غياب المرشحين

أعلن مكتب الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، أن إدارته تسعى لوجود تعددية في السباق الرئاسي المقبل، وأنه ليس مسؤولا عن تغيّب المرشحين.

وقال محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "CBC" المصرية،، مساء اليوم السبت: "لا شك في أننا كنا نرغب في وجود حالة من التعددية في الانتخابات الرئاسية التي هي شكل من أشكال الديمقراطية التي ترسخ لها الإدارة المصرية بشكل واضح".

وأضاف أبوشقة: "من ناحية قانونية مجردة فإن الدستور احتاط لهذا الوضع ووضع النصوص التي تعالج وجود مرشح وحيد".. "الساحة مفتوحة أمام الجميع ولسنا مسؤولين عن غياب المرشحين.. ويمكن لأي مرشح يرغب في أن يحصل على نماذج تأييد نواب البرلمان".

وأشار أبوشقة إلى أن الدستور يص صراحة على مدد دستورية لإجراء الانتخابات على أن تبدأ قبل 120 يوما من انتهاء الدورة الرئاسية، وبالتالي الحديث عن تأجيل الانتخابات ليس في محله.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس المصري ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس/آذار المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

المصدر: CBC + المصري اليوم

رفعت سليمان