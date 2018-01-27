حزب الوفد المصري يرفض ترشيح رئيسه منافسا للسيسي

أعلن مسؤول في حزب الوفد المصري أن الهيئة العليا للحزب رفضت، اليوم السبت، طلب رئيسه السيد البدوي شحاتة ترشيحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، منافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب ومتحدثه الإعلامي، لـ"رويترز" إن 43 عضوا في الهيئة العليا من بين أعضائها الستين حضروا اجتماعا استمر ساعات، وإن أغلبية ساحقة منهم رفضت تفويض شحاتة الترشح باسم الحزب.

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وأكد حسان أن الهيئة العليا قررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال لموقع "المصري اليوم" إن "الحزب يرفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لمصر، وإن مصر كانت وستظل للمصريين"، داعيا المصريين إلى النزول بكثافة في الانتخابات القادمة للرد على هذا التدخل.

ويعتبر أعضاء في الحزب أنهم يشعرون بأن ترشح شحاتة لن يكون جديا بالقدر الكافي وأن القصد منه لا يزيد على أن تظهر الانتخابات في صورة تنافسية في غياب مرشحين آخرين بجانب السيسي الذي يسعى للفوز بفترة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وكان ياسر الهضيبي، القيادي بحزب الوفد، قال في تصريحات سابقة لموقع "اليوم السابع" إن هناك اتجاها داخل حزب الوفد لرفض ترشيح السيد البدوي للرئاسة.

وكشفت مصادر حضرت اجتماع الهيئة العليا أن ترشح البدوي لرئاسة الجمهورية لاقى معارضة كبيرة من قيادات حزب الوفد.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على موافقة ما يزيد على نصف أعضاء الهيئة (50% +1) لاتخاذ قرار بشأن ترشيح أحد أعضاء الحزب للانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد أصدرت بيانا قبل أيام قالت فيه إن الحزب لن يتقدم بمرشح للرئاسة وإنه يدعم انتخاب السيسي مجددا.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشروق" المصرية قبل أقل من أسبوعين قال شحاتة: "لن أترشح لانتخابات الرئاسة ولن يكون للوفد مرشح لأن الوفد حزب سياسي عمره 100 عام ويعرف اتخاذ القرار السياسي المناسب في الوقت المناسب".

لكنه تقدم يوم الجمعة بطلب إجراء الفحوص الطبية اللازمة قانونا للترشح للمنصب وقال لصحيفة محلية إنه لن يستقيل من رئاسة الوفد أو يخوض السباق مستقلا إذا رفضت الهيئة العليا للحزب طلبه.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام

قدري يوسف