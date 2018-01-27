الحوثيون يفرجون عن 650 عسكريا من أنصار صالح

أفرجت جماعة أنصار الله الحوثي عن مجموعة من العسكريين احتجزتهم على خلفية المواجهات التي شهدتها صنعاء بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح مطلع ديسمبر 2017.

وأكد مراسل RT في اليمن أن الحوثيين أطلقوا 650 عسكريا من أنصار الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

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وأفاد مراسلنا بأن الحوثيين لم يسمحوا بتصوير وقائع إطلاق سراح العسكريين.

كما صرح مصدر أمني أن الأجهزة العسكرية، أفرجت اليوم، عن 650 عسكريا عبر وحداتهم التي ينتمون لها وذلك عقب شهر ونصف من الاحتجاز على خلفية المواجهات التي دارت بين مسلحي أنصار الله وقوات الرئيس اليمني السابق في الثاني من ديسمبر الماضي بالعاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة والمحويت والتي انتهت بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا.

ووفقا للمصدر ذاته، فسيفرج عن دفعة أخرى خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات إطلاق سراحهم.

المصدر: RT + وكالات

ياسين بوتيتي