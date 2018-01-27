دي ميستورا سيحضر مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

أعلن المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيحضر مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان سيرغى فيرشينين، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، قد توقع أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة موقفا إيجابيا حول اقتراح مشاركة المنظمة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وبدوره، كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قد صرح أمس الجمعة، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش هو من سيقرر مسألة مشاركة الأمم المتحدة في المؤتمر.

وقال فيرشينين للصحفيين اليوم السبت: "فيما يتعلق بالبيان الهام للمبعوث الخاص، فإن الاتحاد الروسي ينتظر قرار الأمين العام للأمم المتحدة ورده الإيجابي على دعوتنا المنظمة الدولية للمشاركة في مؤتمر حوار الشعب السوري في سوتشي".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك

سعيد طانيوس