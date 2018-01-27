منصة موسكو للمعارضة السورية: التصويت بشأن "سوتشي" فشل والقرار لم يحسم بعد

ذكر رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل أن تصويت الهيئة التفاوضية الموحدة بشأن حضور "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي لم يتوج باتخاذ قرار نهائي.

وفي تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" ليلة أمس السبت، أشار جميل إلى أن عشرة من أصل أعضاء الهيئة الـ34 المشاركين في التصويت أعربوا أمس عن دعمهم للذهاب إلى المؤتمر المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية في 29 و30 الشهر الجاري، مقابل 24 رفضوا.

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وأوضح رئيس منصة موسكو أن نسبة الترجيح المتفق عليها لتبني قرار بشأن حضور مؤتمر سوتشي من عدمه هي 26 من 36 صوتا، وذلك يعني أن القرار النهائي لم يحسم بعد.

وكشف جميل أسماء المعارضين الذين دعموا فكرة الذهاب إلى سوتشي، وهم:

- بسمة قضماني ومساعدها طارق الكردي (منصة باريس)،

- يوسف سليمان وعروبة مصري ومهند ذليقان وسامي الجابي (منصة موسكو)،

- جمال سليمان وفراس الخالدي وقاسم الخطيب (منصة القاهرة)،

- خالد المحاميد (منصة أبوظبي).

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وتأتي هذه التعليقات على خلفية إعلان رئيس الهيئة التفاوضية الموحدة نصر الحريري من فيينا اليوم أن الهيئة قررت عدم حضور "مؤتمر الحوار الوطني" في سوتشي.

المصدر: تويتر

نادر عبد الرؤوف