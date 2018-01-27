مروحية أمريكية تقتل 7 وتجرح 11 عراقيا باستهدافها خطأ قوات حكومية

قتلت مروحية أمريكية 7 أشخاص وجرحت 11 من قوات الأمن العراقية، اليوم السبت،عندما استهدفت مركبات تابعة للقوات الحكومية العراقية، في منطقة شرم البغدادي في محافظة الأنبار.

وذكرت قناة السومرية التلفزيونية، أن قائد الشرطة المحلية ورئيس الإدارة المحلية في المنطقة المستهدفة اللذين كانا سيجتمعان مع شيخ قبيلة محلية، تعرضا لإطلاق نار من قبل هذه المروحية.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، السبت، في حديث لـ السومرية نيوز، بأن "مروحية أمريكية قصفت عدداً من المركبات المدنية والأمنية التي كانت تقل مدير ناحية البغدادي، شرحبيل العبيدي، ومدير شرطة الناحية العقيد سلام العبيدي خلال توجههم إلى منزل شيخ عشيرة العبيد بالناحية الشيخ معدي العبيدي (90كم غرب الرمادي)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بينهم مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير شرطة البغدادي العقيد سلام العبيدي بجروح".

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على ناحية البغدادي غرب الرمادي، فيما تتواجد قوات التحالف في قاعدة عين الأسد بالناحية.

وذكر بيان صادر عن قيادة القوات الموحدة لمكافحة الإرهاب في العراق، أنه تم في هذه المنطقة تنفيذ عملية خاصة للقبض على إرهابيين بدعم من قوات التحالف الدولي، وعقب انتهاء العملية، ألقى شخص مجهول قنبلة يدوية على القوى الأمنية من منزل قريب، وقع بعدها اشتباك.

وفي طريق عودتها "لاحظت المروحية الأمريكية التي تدعم قوات الأمن تجمع المسلحين الذين لم يتم الاتفاق على وجودهم مسبقا، ففتحت النار باتجاههم دون أن تعرف أنهم من القوات الأمنية الحكومية".

وقال التقرير "إن القيادة المشتركة أمرت بإجراء تحقيق في الحادث".

ونشر الإعلامي زيد بنيامين، مراسل "راديو سوا" الأمريكي، على صفحته في "تويتر" صورا قال إنها من مكان الحادث:

قتلى وجرحى بين مدنيين وعسكريين عراقيين في ناحية #البغدادي#الأنبار في قصف جوي خاطئ للتحالف الدولي وفق شهود عيان وخلية الاعلام الحربي pic.twitter.com/VpAWJBYV0Q — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) January 27, 2018

وهذه ليست أول مرة تقوم فيها طائرة أو مروحية أمريكية بقتل عراقيين عن طريق ما تسميه خطأ غير مقصود .

المصدر: نوفوستي+ السومرية

سعيد طانيوس