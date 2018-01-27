بعد القدس.. إسرائيل تريد من ترامب حرمان الفلسطينيين من أحد أهم حقوقهم!

بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قضية القدس لن تطرح في أي مفاوضات سلام مستقبلية، أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تطالب البيت الأبيض بإلغاء حق العودة للفلسطينيين.

ونقلت قناة Hadashot الإسرائيلية أمس الجمعة عن "دبلوماسيين متابعين للموضوع" قولهم إنه الآن، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، من المتوقع أن تكمن خطوة البيت الأبيض اللاحقة في شطب "حق العودة لملايين الفلسطينيين إلى إسرائيل" من لائحة مسائل الوضع النهائي في عملية السلام.

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وذكر أحد مصادر القناة أن البيت الأبيض سيعرض بعد ذلك مقترحا للسلام كان ترامب يتحدث عنه في دافوس السويسرية أول أمس، مشيرا إلى أنه "ربما من الأفضل تسمية هذا المقترح بخطة (بنيامين) نتنياهو" لأنه سوف يلبي معظم مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأعلن ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الخميس أن سحب مسألة القدس من أجندة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمهد الطريق نحو السلام في الشرق الأوسط، مهددا الفلسطينيين بقطع المساعدات الأمريكية عنهم في حال عدم عودتهم إلى طاولة الحوار.

وأفادت القناة الإسرائيلية نفسها الخميس أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إغلاق سفارات منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، إذا استمر الفلسطينيون في مقاطعة مفاوضات السلام احتجاجا على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

نادر عبد الرؤوف