المعارضة السورية: القرار بشأن سوتشي سيتخذ السبت

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة التفاوضية السورية، يحيى العريضي، أن الهيئة لم تتخذ بعد قرار بشأن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

وقال العريضي للصحفيين في فيينا، اليوم الجمعة: "القرار بشان سوتشي سيكون غدا في مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة التفاوضية السورية، نصر الحريري".

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وكان العريضي ذكر، في وقت سابق، أن وفد المعارضة السورية الموحد (المتمخض عن مؤتمر "الرياض-2") قد يتخذ الجمعة قرارا نهائيا بشأن حضور مؤتمر سوتشي الروسية من عدمه.

ولدى وصول وفد المعارضة إلى مقر انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات السورية السورية، التي جرت برعاية أممية في العاصمة النمساوية فيينا، في آخر يوم من هذه الجولة، قال الناطق باسم الوفد: "نأمل أن نبلغكم اليوم"، بما إذا كان سيحضر وفد المعارضة مؤتمر سوتشي المزمع انعقاده في الفترة ما بين 29- 30 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

قدري يوسف