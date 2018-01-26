في آخر يوم من مفاوضات فيينا.. المعارضة بصدد اتخاذ قرار نهائي حول سوتشي

أعلن وفد المعارضة السورية الموحد المتمخض عن مؤتمر "الرياض-2" أنه قد يتخذ اليوم الجمعة قرارا نهائيا بشأن حضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في سوتشي الروسية من عدمه.

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الهيئة التفاوضية الموحدة للمعارضة السورية يحيى العريضي، عند وصول وفد المعارضة اليوم إلى مقر انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات السورية السورية برعاية أممية في العاصمة النمساوية فيينا، في آخر يوم من هذه الجولة.

وقال العريضي للصحفيين: "نأمل أن نبلغكم اليوم" (بما إذا كان سيحضر وفد المعارضة الموحدة مؤتمر سوتشي).

وأشار في تصريحاته إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية، بما في ذلك المساعي الروسية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وما سماه "ورقة الأوراق" المقدمة إلى الأمم المتحدة من قبل خمس دول وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن.

وشدد المعارض على ضرورة التوصل إلى حل عملي لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن مسألة مشاركة الهيئة التفاوضية الموحدة في مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في سوتشي في 29 و30 يناير/كانون الثاني مطروحة على أجندة اجتماعات آخر يوم من مباحثات فيينا.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا صباح اليوم للصحفيين أن اجتماعا طويلا ينتظره اليوم، لكن الجولة المنتهية من المفاوضات الأممية لم تشهد لقاء مباشرا بين وفدي الحكومة والمعارضة، ومن غير المتوقع حدوث ذلك، حسب "رويترز".

ولم يعلق أي من الوفدين لحد الآن على مضمون المفاوضات الجارية وراء الأبواب المغلقة، ومن المتوقع أن يدلي دي ميستورا في أعقاب الاجتماعات بتصريحات صحفية.

وباءت الجولة الثامنة وما سبقها من المفاوضات الأممية المنعقدة في جنيف السويسرية بالفشل، حيث حمّل دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة المسؤولية عن طرح شروط مسبقة ونسف الأجواء التفاوضية.

المصدر: RT + رويترز

نادر عبد الرؤوف