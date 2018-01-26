العثور على مقبرة جماعية في العراق

أكد مسؤول عراقي نبأ العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات المدنيين وأفرادا من الشرطة يعتقد أن المسلحين أعدموهم في محافظة كركوك شمال بغداد.

وأوضح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في تصريح صحفي أن سكانا محليين أبلغوا عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية عن وجود مقبرة تحتوي رفات أكثر من 75 مدنيا وأمنيا أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها.

وأضاف أن المقبرة التي عثر عليها بالقرب من ناحية الرياض 45 كيلومترا غرب كركوك هي المقبرة الـ14 التي يتم العثور عليها.

وكانت السلطات العراقية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2017 عن انتهاء "داعش" عسكريا في البلاد، فيما عثرت القوات العراقية أثناء تقدمها على عشرات المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثث في أنحاء مختلفة من البلاد.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين