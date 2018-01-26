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باريس ستطرح مبادرة سلام بديلة لـ"صفقة العصر"

أخبار العالم العربي

باريس ستطرح مبادرة سلام بديلة لـ
Globallookpress Jack Chan Chine Nouvelle
أرشيف - ماكرون يستقبل عباس في باريس
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كشف مسؤول أوروبي بارز بأن فرنسا تدرس تقديم مبادرة سلام جديدة بديلة للخطة الأمريكية في حال فشلها، بحسب مصادر إعلامية.

وأكد المسؤول ذاته أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بعث الأسبوع الماضي موفدا خاصا إلى رام الله، حمله رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الشأن.

وأوضح أن ماكرون يدعو فيها القيادة الفلسطينية إلى عدم الانسحاب من العملية السياسية التي ترعاها الولايات المتحدة وإلى التعرف على تفاصيل الخطة الأمريكية قبل اتخاذ القرار برفضها، مؤكدا استعداد باريس لتقديم خطة بديلة إذا فشلت الخطة الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن كبير المفوضين الفلسطينيين صائب عريقات أبلغه أن عباس سيدرس المقترح الفرنسي.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية أفادت الأسبوع الماضي بأن ماكرون أرسل مستشاره السياسي أورليان لاشباليه في زيارة سرية إلى رام الله مطلع الأسبوع بهدف "تهدئة الفلسطينيين وعباس ومن أجل إعطاء فرصة لخطة السلام الأمريكية، والرد عليها بعد نشرها رسميا".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في وقت سابق رفض "صفقة القرن" وأن الفلسطينيين لن يقبلوا أن تكون الولايات المتحدة وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين

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