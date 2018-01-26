الجيش الجزائري يقتل 8 مسلحين في ولاية خنشلة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الجمعة، أن الجيش قتل 8 مسلحين في ولاية خنشلة الواقعة على بعد 600 كم تقريبا شرقي العاصمة الجزائر، في أكبر عملية يتم الإعلان عنها منذ بداية العام.

وقالت الوزارة في بيان إن هؤلاء المسلحين قتلوا في كمين وأن الجنود صادروا أسلحة كانت بحوزتهم.

ولم تكشف الوزارة عن هويات القتلى.

ومنذ بداية العام، أعلن الجيش الجزائري عن القضاء على 3 مسلحين في بومرداس على بعد 50 كم شرق العاصمة الجزائرية.

وكان الجيش قد أعلن عن تصفية 91 مسلحا وتوقيف 40 آخرين من بينهم خمس نساء في العام 2017، كما قالت القوات المسلحة إن 30 إرهابيا سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية بينما تم توقيف 214 عنصرا لصلتهم بالجماعات المسلحة في العام ذاته.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية + أ ف ب

ياسين بوتيتي