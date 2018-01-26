بدء محاكمة شريك مفجر الحرم النبوي في السعودية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بمحاكمة المتهم الذي شارك في استهداف الحرم النبوي في المدينة المنورة في يوليو/تموز عام 2016.

وأفادت صحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، بأن النيابة العامة وجهت إلى المتهم، وهو طالب جامعي متخصص بالكيمياء الحيوية، باشتراكه مع منفذ الهجوم في استهداف الحرم النبوي.

وتضم اللائحة تهمة تشكيل خلية إرهابية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، حيث تواصل المتهم مع منفذ الهجوم نائر النجيدي عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" أثناء وجوده في الحرم النبوي الشريف قبل تنفيذه العملية بثلاثة أيام، وطلب النجيدي منه القدوم إليه في الحرم.

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كما اتهم الطالب بتأييده لتنظيم "داعش" الإرهابي، وسلوك المنهج التكفيري، وتستره على منفذ الهجوم في عدة وقائع جرمية وعدم إبلاغ السلطات الأمنية، وعلمه بسعي المنفذ للحصول على مواد كيميائية وجلبها من مختبر الجامعة التي يدرس بها، بهدف تصنيع مواد متفجرة للقيام بعمليات إرهابية، وعلمه بعزم المنفذ على استهداف مركز قيادة قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة والحرم النبوي الشريف بعملية انتحارية.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضا تهما بإعداد وإرسال وتخزين المدعى عليه ما من شأنه المساس بالنظام.

وطالب المدعي العام من القاضي الحكم على المدعى عليه بحد الحرابة، فإن درئ الحد قتله تعزيرا.

يذكر، أن مجموعة من المسلحين هاجمت الحرم النبوي في 4 يوليو/تموز عام 2016. وأسفرت العملية عن مقتل 4 من أفراد الأمن. كما تم القضاء على منفذ الهجوم نائر النجيدي.

المصدر: عكاظ

أنطون زوييف