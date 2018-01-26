بتوجيهات من السيسي.. مصابون في تفجير بنغازي المزدوج الدموي يصلون إلى مصر للعلاج

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي أن بلاده استقبلت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المصابين في التفجير الإرهابي المزدوج في بنغازي.

ولفت المتحدث العسكري المصري على صفحته في فيسبوك إلى أنه "استمرارا للجهود المصرية الداعمة للشعب الليبي الشقيق وبتوجيهات من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، استقبلت مصر عددا من جرحى العملية الإرهابية الآثمة التي وقعت وسط مدينة بنغازي الليبية وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن الليبية، حيث وصلت طائرة نقل عسكرية ليبية وعلى متنها عدد من المصابين ذوي الحالات الحرجة لتلقى العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية".

وأشار الرفاعي إلى أن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أصدر أوامره "بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الكاملة لهم بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء".

facebook.com/EgyArmySpox

facebook.com/EgyArmySpox

facebook.com/EgyArmySpox

facebook.com/EgyArmySpox

وقد قامت "الأطقم التخصصية التابعة لإدارة الخدمات الطبية باستقبال وتوزيع المصابين طبقاً لحالاتهم على عدد من المجمعات الطبية التابعة للقوات المسلحة لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة".

ونوه المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري إلى أن هذه الخطوة "تأتي انطلاقاً من الثوابت المصرية تجاه مساندة الأشقاء الليبيين حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب ، وإدانة المخططات والمحاولات التي تستهدف الأمن والاستقرار للدولة الليبية وجهودها الرامية لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

المصدر: facebook.com/EgyArmySpox

محمد الطاهر