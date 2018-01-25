قطر: نتجنب التصعيد مع الإمارات بشأن تحليق الطيران الحربي

أفاد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن بلاده لا تسعى إلى التصعيد العسكري مع الإمارات بعد تجدد الاشتباك اللفظي بين البلدين بسبب التحليق "المزعوم" لطائرات حربية.

وقال عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الخميس، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن قطر لن تستفز أبدا أي بلد، مشيرا إلى أن الخلاف بين الدوحة وجيرانها الخليجيين يعرقل التعاون الأمني الإقليمي.

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وأضاف أن الدوحة رحبت بتصريحات مسؤول عسكري إماراتي كبير هذا الأسبوع بأن الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة المندلعة منذ 7 أشهر مع قطر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهمت قطر الإمارات بانتهاك طائرات عسكرية مجالها الجوي بشكل متكرر، بينما قالت المنامة وأبوظبي إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين.

ونفى الجانبان الاتهامات المتبادلة، لكنهما أشارا إلى أنهما يريدان تهدئة الخلاف الذي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين قطر وجيرانها الخليجيين توترا شديدا.

وفي يونيو/حزيران 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول الأربع تهدف إلى تقويض سيادتها.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي