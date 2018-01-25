العراق يستأنف دفع تعويضات غزو الكويت

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن العراق استأنف دفع التعويضات الكويتية جراء الغزو العراقي عام 1990 وباشر منذ شهر دفع الأقساط المترتبة عليه.

وأضاف الجار الله في تصريح للصحفيين، أمس الأربعاء، أن التعويضات سوف تدفع نقدا وفق اتفاق تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة حتى نهاية عام 2021.

وعن ممتلكات الكويتيين في العراق أكد أن "أملاك المواطنين موجودة ومحفوظة ومثبتة وهناك تواصل مع الإخوة في العراق بشأن تمكين الكويتي من التصرف بممتلكاته".

وكانت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن معدل المدفوعات من الصندوق العراقي الخاص بالتعويضات للكويت سيرتفع سنويا حتى عام 2021.

يذكر أن المدفوعات من الصندوق أوقفت في أكتوبر 2014 بسبب التحديات الأمنية والصعوبات التي واجهها العراق في ميزانيته.

المصدر: كونا

نادر همامي