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دبي تطلق أول مطبخ عائم في العالم

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دبي تطلق أول مطبخ عائم في العالم
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أعلنت حكومة دبي عن خططها لإطلاق مطبخ عائم هو الأول من نوعه في العالم في يناير الجاري.

وذكرت الحكومة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تطلق دبي أول مطبخ عائم في العالم هذا الشهر وسيطلق عليه اسم "Aqua Road"، وسوف يبنى المطبخ داخل المياه ويقدم المشروبات والوجبات السريعة للرواد الذين يمارسون الرياضات المائية على القوارب واليخوت".

وحسب موقع "لونلي بلانيت" للمسافرين فإن العمل على المشروع استغرق 3 أشهر، ونفذته شركة "Aquatic Architects Design Studio" المختصة بالمنشآت المائية والعائمة، وصمم المطبخ العائم آخذا بعين الاعتبار متطلبات حماية البيئة.

المصدر: حساب حكومة دبي على "تويتر"

أنطون زوييف

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