المرشح المفترض خالد علي يعلن انسحابه من سباق الانتخابات المصرية

أعلن المرشح المفترض لانتخابات الرئاسة المصرية، خالد علي، سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة المصرية.

الأن بث مباشر للمؤامر الصحفي لحملة خالد علي 2018 https://t.co/kmBXFwy8Lw — حملة خالد على (@bokra2018) 24 января 2018 г.

وكتب الحساب الرسمي للحملة الانتخابية لخالد علي، في موقع تويتر: "الحملة واجهت اتهامات بالتمويل والتواطؤ مع الإرهاب ولكن لم نهتم وغامرنا".. "قررنا البدء في جمع التوكيلات المطلوبة في الأيام السابقة، ولكن هناك تعنت من الهيئة العليا للانتخابات، والكثير من الانتهاكات للمرشح الآخر".

#خالد_علي: قرارنا البدء فى جمع التوكيلات المطلوب فى الايام السابقة، ولكن هناك تعنت من الهيئة العليا للانتخابات، والكتير من الانتهاكات للمرشح الاخر. #طريق_لبكرة — حملة خالد على (@bokra2018) 24 января 2018 г.

#خالد_علي: واجهنا اتهامات بالتمويل والتواطو مع الارهاب ولكن لم نهتم وغامرنا #طريق_لبكرة — حملة خالد على (@bokra2018) 24 января 2018 г.

#خالد_علي: قرارنا اننا لم نخوض هذا السباق الانتخابي ولم نقدم الاوراق للانتخابات، عاش مصر وشبابها المناضل. #طريق_لبكرة — حملة خالد على (@bokra2018) 24 января 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المرشحين المفترضين كانوا قد أعلنوا نيتهم خوض السباق الرئاسي في مصر، عادوا وتراجعوا فيما بعد، عن القرار أو استبعدوا من قوائم المرشحين.

إقرأ المزيد

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أمس الثلاثاء، استبعاد رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، من جداول الناخبين، بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بناء على شهادة صادرة من شؤون ضباط القوات المسلحة المصرية.

إقرأ المزيد

ومن بين المرشحين المفترضين الذين أعلنوا عدم مضيهم في السباق الانتخابي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق.

المصدر: وكالات

إياد قاسم