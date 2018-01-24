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المرشح المفترض خالد علي يعلن انسحابه من سباق الانتخابات المصرية

أخبار العالم العربي

المرشح المفترض خالد علي يعلن انسحابه من سباق الانتخابات المصرية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الحقوقي والمحامي المصري خالد علي
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أعلن المرشح المفترض لانتخابات الرئاسة المصرية، خالد علي، سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة المصرية.

وكتب الحساب الرسمي للحملة الانتخابية لخالد علي، في موقع تويتر: "الحملة واجهت اتهامات بالتمويل والتواطؤ مع الإرهاب ولكن لم نهتم وغامرنا".. "قررنا البدء في جمع التوكيلات المطلوبة في الأيام السابقة، ولكن هناك تعنت من الهيئة العليا للانتخابات، والكثير من الانتهاكات للمرشح الآخر".

تجدر الإشارة إلى أن بعض المرشحين المفترضين كانوا قد أعلنوا نيتهم خوض السباق الرئاسي في مصر، عادوا وتراجعوا فيما بعد، عن القرار أو استبعدوا من قوائم المرشحين.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أمس الثلاثاء، استبعاد رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، من جداول الناخبين، بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بناء على شهادة صادرة من شؤون ضباط القوات المسلحة المصرية.

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ومن بين المرشحين المفترضين الذين أعلنوا عدم مضيهم في السباق الانتخابي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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