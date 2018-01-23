هيئة الانتخابات في مصر تستبعد عنان من جداول الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعاد سامي عنان من جداول الناخبين، بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، بناء على شهادة صادرة من شئون ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار.

وذكرت القيادة العامة في بيان بثه التلفزيون الرسمي في وقت سابق أن "القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة".

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المصدر: RT + وكالات

علي جعفر