تكليف جديد للأمير محمد بن سلمان

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة حضرها الملك سلمان بن عبد العزيز على منصب جديد يتولاه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" فقد، وافق مجلس الوزراء بحضور الملك سلمان بن عبد العزيز على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتسمية الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء الصندوق.

كما أشاد المجلس بتوجيهات العاهل السعودي إيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، ورحب بخطة المساعدات الإنسانية الشاملة، التي أعلن عنها عقب لقـاء وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

المصدر: "واس"

فريد غايرلي