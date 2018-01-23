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مصادر مصرية لـ RT تنفي أي صلة للمخابرات المصرية في التحقيقات مع عنان

أخبار العالم العربي

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نفت مصادر مصرية لمراسل RT ، وجود أي صلة للمخابرات المصرية في التحقيقات مع الفريق سامي عنان.

وقالت المصادر إن الموضوع يقع ضمن اختصاص المدعي العام العسكري حصرا.

وكان محمود رفعت منسق حملة الفريق سامي عنان للانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج أكد من باريس أن عنان لم يستدع للتحقيق معه، وإنما اعتقلته المخابرات العامة.

وكشف رفعت في حوار خاص مع RT Online أن عنان اعتقل من الشارع وذلك بعد أن قطعت سيارات الطريق عليه.

المصدر: RT

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