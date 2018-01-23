المخلافي لـRT: صالح لم يدفن بعد ولم تسلم جثته إلى ذويه

أدان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معتبرا إياه "جريمة بشعة".

وقال المخلافي أثناء مشاركته في برنامج "قصارى القول" على قناة RT: "اغتيال صالح جريمة بشعة ونحن ندينها رغم اختلافنا معه.. وصالح لم يدفن بعد ولم تسلم جثته إلى ذويه ولا يزال عدد من أقاربه وقادته في الأسر".

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وأضاف المخلافي: "الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي فتحت الباب لأعضاء المؤتمر وتعمل الآن على توحيد المؤتمر". مشددا في الوقت ذاته على أن "السلام هو خيارنا الأساسي، والحرب فرضتها علينا مجموعة استولت على السلطة".

وتابع: "نتفق مع الموقف الروسي بأن الحل السياسي يكون عبر الأمم المتحدة ووفق المرجعيات الثلاث، والعلاقات اليمنية الروسية تشهد تطورات كبيرة وسنحتفل قريبا ببلوغها عامها الـ90".

المصدر: RT

أحمد باديان