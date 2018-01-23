ولد الشيخ يغادر في فبراير دون التوصل لحل أزمة اليمن

أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلها الخاص باليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيغادر منصبه في فبراير 2018 نزولا عند رغبته بعد 3 أعوام من تسلمه الملف اليمني دون الخروج بحل للأزمة يرضي الجميع.

وقالت المنظمة إن ولد الشيخ "لا ينوي البقاء في هذا المنصب بعد انتهاء عقده الحالي في فبراير 2018 .. إلى حين تعيين خلف له، سيبقى (الشيخ احمد) ملتزما بمهمته بالتوصل من خلال السبل الدبلوماسية إلى نهاية للعنف وتحقيق حل سياسي".

وكانت وكالة "الأناضول" التركية نقلت أمس عن مصادر أممية نبأ تعيين البريطاني مارتن غريفثتس" مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن خلفا للمبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتسلم الدبلوماسي الموريتاني منصبه كمبعوث أممي إلى اليمن، في أبريل 2015، خلفا للدبلوماسي المغربي، جمال بنعمر.

إقرأ المزيد

في مايو 2017، تعرض موكبه لإطلاق نار في العاصمة صنعاء.

ويتهم الحوثيون ولد الشيخ والأمم المتحدة بالانحياز لصالح حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية.

وتمتد خبرة ولد الشيخ أحمد لأكثر من 30 عاما في الأمم المتحدة في مجال التنمية والمساعدة الإنسانية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله