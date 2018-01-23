العراق يدعو الناتو للاستمرار في تدريب قواته

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رغبة العراق بالاستمرار في تدريب حلف شمال الأطلسي لقواته ونقل عمليات تدريبها داخل البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن العبادي تلقى مكالمة هاتفية من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حيث بحث الجانبان زيادة وتسريع تدريب القوات العراقية بمختلف صنوفها، فضلا عن تطوير المنهج التعليمي العسكري الجديد ليشمل المشاة والاستخبارات وغيرها من الصنوف مع بناء قدرات وزارة الدفاع.

وكان الحلف أعلن مؤخرا أن دور قواته في العراق وسوريا سيتغير خلال الفترة المقبلة، بعد هزيمة تنظيم "داعش" في البلدين.

وصرح رئيس اللجنة العسكرية في الناتو الجنرال بيتر بافل أن الحملة العسكرية في العراق وسوريا لم تنته بعد، لكنها ستنتقل إلى مرحلة جديدة "تتمثل في تقليل العمليات القتالية وزيادة جهود تحقيق الأمن والاستقرار".

المصدر: وكالات

علي جعفر