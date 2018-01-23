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تركيا تجهز مخيما لـ3 آلاف لاجئ على الأراضي السورية

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تركيا تجهز مخيما لـ3 آلاف لاجئ على الأراضي السورية
Reuters Stephanie Keith
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل على نصب 500 خيمة في مدينة أعزاز بريف حلب شمالي سوريا، تتسع لـ3 آلاف شخص.

وكتب جاويش أوغلو على "تويتر": "تركيا أنشأت مخيمين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قبل عملية غصن الزيتون بسعة 700 خيمة".

وأضاف، "تلبي تركيا الاحتياجات الأساسية لأهالي المخيمات من غذاء وتدفئة وغيرها.. أنقرة ستقف دائما إلى جانب من يحتاجون لها".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تستضيف 3.5 مليون سوري، وأنشأت على أراضيها 21 مخيما يعيش فيها ما يقارب 235 ألف شخص.

من جهته، أكد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العمليات العسكرية لجيش بلاده في سوريا، ستتوقف حين يتمكّن 3.5 مليون لاجئ سوري من العودة إلى ديارهم.

وقال كالين: "المساعدات الإنسانية في طريقها إلى سكان عفرين حيث يقوم الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية بعمليتهم ضد المسلحين الأكراد هناك".

المصدر: الأناضول

هاشم الموسوي

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