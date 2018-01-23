تركيا تجهز مخيما لـ3 آلاف لاجئ على الأراضي السورية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل على نصب 500 خيمة في مدينة أعزاز بريف حلب شمالي سوريا، تتسع لـ3 آلاف شخص.

وكتب جاويش أوغلو على "تويتر": "تركيا أنشأت مخيمين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قبل عملية غصن الزيتون بسعة 700 خيمة".

We established two camps to host civilians fleeing violence in #Idlib prior to #OperationOliveBranch. We are now building 500 tents to host more than 3,000 civilians in #Azez.We accommodate the basic needs of civilians in these camps.We are always with those who need our support. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وأضاف، "تلبي تركيا الاحتياجات الأساسية لأهالي المخيمات من غذاء وتدفئة وغيرها.. أنقرة ستقف دائما إلى جانب من يحتاجون لها".

We tirelessly continue our humanitarian aid to the people of Syria as my country hosts 3.5 million Syrian guests. We provide shelter to 235 thousand people in 21 refugee camps. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) ٢٣ يناير، ٢٠١٨

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تستضيف 3.5 مليون سوري، وأنشأت على أراضيها 21 مخيما يعيش فيها ما يقارب 235 ألف شخص.

من جهته، أكد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن العمليات العسكرية لجيش بلاده في سوريا، ستتوقف حين يتمكّن 3.5 مليون لاجئ سوري من العودة إلى ديارهم.

وقال كالين: "المساعدات الإنسانية في طريقها إلى سكان عفرين حيث يقوم الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية بعمليتهم ضد المسلحين الأكراد هناك".

المصدر: الأناضول

هاشم الموسوي