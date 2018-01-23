خبير مصري: مصر والبحرين في خندق واحد لصد إيران

أكد أشرف سنجر عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن البحرين ومصر تقفان جنبا إلى جنب في كل قضايا المنطقة العربية، ومصر لها دور مهم في التصدي لإيران في البحرين.

وأوضح أن العلاقات البحرينية المصرية قوية، والبحرين تنظر لمصر على أنها داعمة للأمن القومي العربي.

وأضاف في حديث متلفز أن البحرين تتعرض لتدخلات عديدة من الجانب الإيراني لخلخلة نظام الحكم، والموقف القطري غير واضح في علاقاته مع البحرين بسبب تناقض سياساته.

يذكر أن المجلس المصري للشئون الخارجية، منبر مصري يعمل على تمثيل المجتمع المدني المصري والمساهمة في مناقشة قضاياه وتعميق وعي الرأي العام بها وتقديم أفكاره ومبادراته بشأنها.

كما يمثل منبرا للشخصيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية التي تزور مصر وتلتقي بممثلي المجتمع المدني وتتحاور معهم حول مختلف القضايا.

ويضم المجلس نخبة من المهتمين بالسياسة الخارجية بين دبلوماسيين وأكاديميين وعسكريين ورجال أعمال وكتاب وشخصيات عامة.

المصدر: مواقع مصرية