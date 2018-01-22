حميميم: سنقدم المساعدة لنازحي عفرين

أعلن المركز الروسي في حميميم للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، في بيان اليوم، عزمه مساعدة النازحين من مدينة عفرين الذين يتدفقون إلى تل رفعت.

وذكر البيان أن المركز الروسي يعمل على اتخاذ إجراءات لمساعدة النازحين من منطقة عفرين شمالي محافظة حلب، وفي المستقبل القريب يعتزم تقديم الغذاء ومياه الشرب والأساسيات" لهم.

من جهة أخرى يواصل المركز بالتعاون مع لجان المصالحة الوطنية في المحافظات، تقديم المساعدة الإنسانية لسكان المناطق الأكثر تضررا في سوريا، حيث تم تقديم مساعدات طبية غذائية لسكان قرى في دير الزور، فيما تم إيصال مواد غذائية للأطفال إلى مركز طبي في حلب.

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المصدر: تاس

علي جعفر