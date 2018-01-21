"حميميم" يرصد تدفق اللاجئين من عفرين شمالي سوريا

أكد مركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أن العسكريين الروس، رصدوا تدفقا للاجئين المغادرين لمنطقة القتال في مدينة عفرين شمالي ريف حلب.

وقال الجنرال يوري يفتوشينكو، رئيس المركز: "السكان المدنيون يغادرون منطقة القتال متوجهين إلى تل عجار.. بعضهم سيبقى (هناك)، والبعض الآخر سيذهبون أبعد من ذلك، إلى حلب.. خلال الساعات الـ 24 الماضية، غادر أكثر من ألف امرأة وطفل عبر نقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية في منطقة تل رفعت".

ويواصل مركز المصالحة الروسي، العمل على وضع توزيع اللاجئين في أماكن السكن المؤقتة في ضواحي حلب وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية.

وقال يفتوشينكو في هذا الصدد: "في المستقبل القريب، سيجري التخطيط لإيصال حوالي 20 طنا من الأغذية ومياه الشرب والأساسيات من حلب إلى منطقة تل رفعت".

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وعلى صعيد آخر، أكد المركز، أنه "تم إيصال مياه الشرب إلى سكان بلدة الحسيني في محافظة دير الزور.. وقد عاد خلال الـ24 ساعة الماضية 304 مدنيين إلى ديارهم.. من بينهم 21 عادوا إلى محافظة حلب و 12 إلى محافظة حمص و79 إلى محافظة حماة و192 إلى محافظة دير الزور".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية أعلنت في الـ20 يناير بدء عملية "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في منطقة عفرين السورية التي يقطنها نحو 1.5 مليون كردي سوري.

ووفقا لأحدث البيانات، وخلال هذه العملية، استهدفت طائرات سلاح الجو التركي 153 هدفا في عفرين، قتلت 6 مدنيين وثلاثة مقاتلين أكراد.

المصدر: تاس

إياد قاسم