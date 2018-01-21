لافروف: أعمال واشنطن الأحادية في سوريا سبب "الغضب التركي"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة من قبل واشنطن في سوريا هي سبب "غضب تركيا".

وجاء هذا التصريح في مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة "كومرسانت"، قال فيها: "يسأل العديد من خبراء السياسة، لماذا نحن قلقون (في ما يتعلق بالإخلال المحتمل بالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني بسبب الموقف الأمريكي)".

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وأضاف لافروف: "يقولون كلما كان الأمر أسوأ فسيكون هذا أفضل، بمعنى، فلندع للولايات المتحدة إثبات عدم قدرتها على الوفاء بالمعاهدات التي توقّع عليها، ودورها المدمر في عمليات السلام، سواء كان ذلك في إيران، أو سوريا، حيث يجري الآن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب أدت إلى غضب تركيا الشديد".

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين أمس السبت بغارات جوية، تبعها اليوم الهجوم البري.

المصدر: وكالات

إياد قاسم