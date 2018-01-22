منشورات إسرائيلية تؤيد إبقاء الطفلة عهد التميمي في الأسر

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن شخصا وزّع داخل قاعة المحكمة العسكرية في عوفر، منشورات على الحضور، خلال جلسة تمديد اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي.

وقالت "الصحيفة": إن "ضابط الاحتياط موريس هيرش، الذي كان حتى نوفمبر 2016 رئيسا للنيابة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي صاغ لوائح اتهام ضد آلاف الفلسطينيين، تواجد في المحكمة، وبعد نطق القاضي لقرار الحكم بتمديد اعتقال الطفلة التميمي شرع هيرش بتوزيع منشورات باللغة الإنجليزية تؤيد إبقاء الطفلة في الأسر".

وادعى هيرش، بصفته مستشارا للمنظمة اليمينية "NGO MONITOR"، أن المنشور موجه للدبلوماسيين ومنظمات حقوق الإنسان في ضوء الاهتمام الكبير الذي أحدثته قضية المحاكمة.

وردا على سؤال وجهته له صحيفة "هآرتس"، عن كيفية علمه مسبقا بقرار المحكمة، وإعداده منشورا يؤيد قرار تمديد اعتقال التميمي؟، قال هيرش: إنه استعد مسبقا لاحتمالين، إما "التمديد أو الإفراج ولذلك أعد منشورين مختلفين".

بدوره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: "اتضح من التحقيق الذي أجراه الجيش أنه في مرحلة معينة من المداولات التي عقدتها المحكمة في قضية عهد وناريمان التميمي وزرع أحد الجمهور داخل المحكمة أوراقا تجهل المحكمة مضمونها".

وأضاف أن "الأمر تم بدون علم أي جهة داخل المحكمة العسكرية وخلافا للقواعد المقبولة".. "في ضوء هذا الحادث الاستثنائي شددت الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحادثة".

maannews.net

المصدر: معا

هاشم الموسوي