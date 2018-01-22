الأردن ومصر يبحثان تداعيات قرار ترامب بشأن القدس

أكد وزيرا خارجية الأردن ومصر تواصل تنسيق جهود بلديهما في دعم الشعب الفلسطيني، مشددين على حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.

وأكد الوزيران الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، "ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والحد من التداعيات السلبية لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

كما بحث الوزيران أثناء لقائهما في الرياض، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول دعم تحالف الشرعية في اليمن، سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وأكد الوزيران على ضرورة "مواصلة التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، والتي تحتّم على الدول العربية المزيد من تنسيق المواقف والتشاور حفاظا على الأمن القومي العربي والتضامن في مواجهة التحديات المختلفة".

واستعرض الدبلوماسيان الأردني والمصري التطورات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: بترا

هاشم الموسوي