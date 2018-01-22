قوات سوريا الديمقراطية: جيش أنقرة هو الذي قصف ريحانلي التركية!

رفضت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اتهامها بقصف بلدة ريحانلي الحدودية التركية أمس الأحد، محملة المسؤولية عن ذلك للجيش التركي نفسه.

وقالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان نشر على الموقع الرسمي لوحدات حماية الشعب باللغتين العربية والإنجليزية أمس الأحد: "جيش الاحتلال التركي يضرب منطقة ريحانلي (الريحانية) في هطاي لتبرير المجازر المستمرة ويتهم قواتنا بالوقوف وراء ذلك".

"نجدد التأكيد أنه لا علاقة لنا بقصف المدنيين، ولا نستهدف مناطق تقع خارج حدودنا".

وكانت السلطات التركية أعلنت أمس الأحد "مقتل مدني سوري وإصابة 46 آخرين بينهم 16 سوريا، بقذائف تساقطت على مدينة ريحانلي، أطلقتها الوحدات الكردية من عفرين".

تركيا بدأت عملية عسكرية سمّتها "غصن الزيتون" في عفرين شمال غربي سوريا السبت بغارات جوية، وأتبعتها بهجوم بري أمس الأحد.

المصدر: وكالات

متري سعيد