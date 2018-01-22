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أهداف "الجيش الحر" في عفرين

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أهداف
Reuters OSMAN ORSAL
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ذكر قيادي في المعارضة السورية المسلحة أن نحو 25 ألف فرد من "الجيش الحر" يشاركون في عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين لاستعادة بلدات وقرى عربية خاضعة لسيطرة الوحدات الكردية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرائد ياسر عبد الرحيم الأحد قوله: "نحن ليس لنا مصلحة أن ندخل مدينة عفرين. نهدف أن نحاصر المدينة ونؤمن خروج المليشيات الكردية منها. لن نقاتل في المدينة وليس لنا مشكلة مع المدنيين هم أهلنا".

وأضاف: "مهمة الجيش الحر قبل كل شيء تحرير 16 قرية عربية احتلتها المليشيات الأجنبية بمساعدة الطيران الروسي".

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وكان الجيش التركي قد بدأ مساء السبت في شن غارات جوية على الوحدات الكردية في عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون"، فيما شنت الفصائل السورية المدعومة من أنقرة هجوما بريا على المنطقة صباح الأحد.

المصدر: رويترز

متري سعيد  

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