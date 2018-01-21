ماتيس: تركيا أبلغتنا قبل غاراتها الجوية شمالي سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، أن الحكومة التركية أبلغت واشنطن بضرباتها الجوية على مدينة عفرين شمالي سوريا قبل شنها.

وقال ماتيس في تصريحات للصحفيين على متن طائرة عسكرية أثناء توجهه إلى آسيا: "كانت تركيا صريحة.. أبلغوننا قبل شن الحملة الجوية التي كانوا يعتزمون القيام بها وبالتشاور معنا. نحن نعمل الآن بشأن كيفية المضي قدما".

ولم يتطرق وزير الدفاع الأمريكي في تصريحاته عن رد فعل الولايات المتحدة بعد إبلاغ تركيا لها بالعملية.

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وتجري تركيا حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم "داعش" في عفرين.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان