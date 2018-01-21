تنسيق مشترك بين الجزائر ونيجيريا للحد من تدفق المهاجرين

أعلنت الجزائر ونيجيريا، اليوم الأحد، عن تنسيق مشترك بينهما للحد من تدفّق المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا عبر مسارات في الأراضي الجزائرية.

وقال وزير خارجية نيجيريا جيوفري أونياما، بعد لقائه نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم، إن "الدولتين اتفقتا على بلورة تنسيق كبير لمواجهة تحديات مشتركة لاسيّما ما يخص الأمن والهجرة والتهريب بكل أنواعه".

بدوره، أكد وزير الخارجية الجزائري تطابق الرؤى حول هذه النقاط، ووجوب القيام بتنسيق على هامش القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه "كلما كانت هناك مناسبة بين الجزائر، ونيجيريا نتشاور ونتبادل الرؤى ونعمل معا وهذا ما يهم".

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وكانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت مؤخرا أن المهاجرين القادمين من دول نيجيريا وبوركينافاسو والسنغال أصبحوا يتدفقون إلى ليبيا عبر الجزائر، وذلك بعد أن كانوا يتخذون طريق النيجر ممرا لهم العام الماضي.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية النيجيري وصل الجزائر السبت في زيارة رسمية.

المصدر: بوابة الوسط

أحمد باديان