الهجرة إلى القارة العجوز مستمرة.. إنقاذ نحو 1400 مهاجر وانتشال جثتين قبالة سواحل ليبيا

قال خفر السواحل الإيطالي، أمس الثلاثاء، إنه أنقذ نحو 1400 مهاجر من قوارب مكتظة قبالة ساحل ليبيا، وانتشل جثتين.

وأفاد بيان أن سفنا تابعة لخفر السواحل الإيطالي، وشرطة مالي، وعملية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب، المعروفة باسم صوفيا، وسفنا تديرها جماعات إنسانية، شاركت في 11 عملية إنقاذ.

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ولم ترد تفاصيل عن جنسيات من جرى إنقاذهم، كما لم تتوفر معلومات عن الجثتين.

ورغم أن مئات الآلاف من المهاجرين وصلوا أوروبا عن طريق إيطاليا، بعد أن انطلقوا في قوارب من شمال إفريقيا، على مدى الأعوام الأربعة الماضية، فمن غير المعتاد إنقاذ هذا العدد في يوم واحد، خلال الشتاء، عندما تكون الأمواج هائجة.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إن 974 مهاجرا وصلوا إيطاليا عبر البحر حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 2393 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

والهجرة إحدى القضايا الساخنة في إيطاليا، قبل الانتخابات العامة، المقررة في الرابع من مارس/آذار. وأشار الحزب الديمقراطي الحاكم إلى التراجع الحاد في عدد الوافدين من ليبيا منذ يوليو/تموز، كدليل على أنه بات قادرا الآن على التعامل مع ما كان يبدو سابقا تدفقا لا نهائيا لقوارب المهاجرين.

المصدر: رويترز

رُبى آغا