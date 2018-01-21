روحاني لبارزاني: إيران تدعم وحدة العراق

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران دعمت وساندت عراقا موحدا على الدوام، مضيفا أن الدفاع عن السيادة وتثبيت حدود المنطقة من مسؤوليات جميع الدول والقوميات التي تقطنها.

وأشار روحاني خلال استقباله في طهران رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، إن الحكومات والقوى الأجنبية لا تعمل بإخلاص لصالح الشعوب في المنطقة.

وتحدث عن "العلاقات التاريخية" بين إيران وأكراد العراق، مشيرا إلى ضرورة تكريس جميع الجهود من أجل تمتين الأواصر بين الشعبين الإيراني والعراقي.

وأضاف أن إقليم كردستان يشكل جزء مهما من أراضي العراق ويضطلع بدور ومسؤولية مهمة في تعزيز الاستقرار والأمن هناك، مشددا على ضرورة عدم السماح بتقويض الاستقرار والأمن بأي ذريعة.

وشدد على أن جميع القوميات في بلدان المنطقة وبينها الأكراد العراقيين ينبغي أن تنال حقوقها الشرعية في أطر الدستور ووحدة الأراضي في بلدانها.

من جهته أعرب بارزاني عن شكره لإيران على تقديمها المساعدة للعراق وبخاصة للإقليم لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن كردستان العراق لن يسمح لأن يكون منطلقا لتهديد أمن إيران وأن "هذا من خطوطنا الحمر".

ودعا المسؤول العراقي المستثمرين الإيرانيين للمشاركة في المشاريع التنموية في الإقليم، مشيدا باستئناف نشاط المخافر الحدودية بين الجانبين.

وكان نجيرفان بارزاني، قد وصل إلى طهران أمس قادما من بغداد، لإجراء محادثات مع المسؤولين في إيران تتناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر