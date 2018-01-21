قتيل وجرحى بسقوط قذائف مصدرها سوريا على بلدة تركية
Reuters Erik de Castro
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نقلت وسائل إعلام عن رئيس بلدة حدودية في تركيا مقتل وإصابة عدد من المواطنين بسقوط قذيفة على البلدة أطلقت من جهة سوريا.
وأفادت الأنباء بسقوط قذائف على بلدة ريحانلي (الريحانية) على الجانب التركي من الحدود مع سوريا.
من جهته، أكد بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء أن مصدر القذائف على البلدة كان من الأراضي السورية.
وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين أمس السبت بغارات جوية، تبعها اليوم الهجوم البري.
المصدر: وكالات
هاشم الموسوي
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