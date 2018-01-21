قتلى وجرحى بسقوط قذائف مصدرها سوريا على بلدة تركية

نقلت وسائل إعلام عن رئيس بلدة حدودية في تركيا مقتل وإصابة عدد من المواطنين بسقوط قذيفة على البلدة أطلقت من جهة سوريا.

وأفادت الأنباء بسقوط قذائف على بلدة ريحانلي (الريحانية) على الجانب التركي من الحدود مع سوريا.

من جهته، أكد بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء أن مصدر القذائف على البلدة كان من الأراضي السورية.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي