 
مباشر

قتلى وجرحى بسقوط قذائف مصدرها سوريا على بلدة تركية

أخبار العالم العربي

قتلى وجرحى بسقوط قذائف مصدرها سوريا على بلدة تركية
Reuters Erik de Castro
يلدة تركية على الحدود مع سوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrrz

نقلت وسائل إعلام عن رئيس بلدة حدودية في تركيا مقتل وإصابة عدد من المواطنين بسقوط قذيفة على البلدة أطلقت من جهة سوريا.

وأفادت الأنباء بسقوط قذائف على بلدة ريحانلي (الريحانية) على الجانب التركي من الحدود مع سوريا.

من جهته، أكد بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء أن مصدر القذائف على البلدة كان من الأراضي السورية.

المصدر: وكالات

هاشم الموسوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة