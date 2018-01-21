بيان الجيش السوري حول عملية مطار أبو الضهور العسكري

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ظهر اليوم استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري و300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، عن القيادة، قولها في بيان، إنه "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأشارت البيان إلى أن أهمية استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور "تأتي من كونها تتويجا لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب ما أدى إلى حصار تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر".

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وأكد أن المطار يعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا وله "أهمية استراتيجية كبيرة كونه يقع بين محافظات حلب وحماة وإدلب".

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة "أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة والفصائل المرتبطة به وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين".

المصدر: سانا