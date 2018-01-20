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الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور في ريف إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور في ريف إدلب
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أعلنت وسائل إعلام أن وحدات الجيش السوري والقوى الرديفة بدأت باقتحام مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لبسط السيطرة على المطار.

وأعلنت دائرة الإعلام الحربي المركزي أن قوات الجيش السوري والقوى الرديفة بدأت باقتحام مطار أبو الضهور العسكري من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها، كما تتقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات خاطفة ضد مسلحي "جبهة النصرة" والزمر المتحالفة معه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت أن قوات الجيش استعادت السيطرة على تل سلمو جنوبي، وقرى رسم عابد والبويطة والدبشية وزفر صغير وزفر كبير.

يذكر أنه لمطار أبو الضهور، أهمية استراتيجية كنقطة ارتكاز متقدمة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقاعدة مناسبة لانطلاق قوات الدعم وربط محاور التقدم في العمليات العسكرية المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من ريف إدلب.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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