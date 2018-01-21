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ملك الأردن لنائب ترامب: حل الدولتين هو الطريق والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

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ملك الأردن لنائب ترامب: حل الدولتين هو الطريق والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين
Reuters Muhammad Hamed
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جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال استقباله نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التأكيد على حلّ الدولتين سبيلا للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وقال العاهل الأردني إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار محتمل، معربا عن مخاوفه من أن لا يكون القرار الأمريكي بشأن القدس جزءا من حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، وصل مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية في جولته الشرق الأوسطية، قادما من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويلقي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بظلاله على جولة نائب الرئيس.

المصدر: وكالات

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