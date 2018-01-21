ملك الأردن لنائب ترامب: حل الدولتين هو الطريق والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال استقباله نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التأكيد على حلّ الدولتين سبيلا للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

وقال العاهل الأردني إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار محتمل، معربا عن مخاوفه من أن لا يكون القرار الأمريكي بشأن القدس جزءا من حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجدد التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والسيدة عقيلته في قصر الحسينية



His Majesty King Abdullah II, accompanied by Her Majesty Queen Rania Al Abdullah, meets US Vice President Mike Pence and US Second Lady Karen Pence pic.twitter.com/6tYKj6Hjzf — RHC (@RHCJO) 21 января 2018 г.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، وصل مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية في جولته الشرق الأوسطية، قادما من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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ويلقي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بظلاله على جولة نائب الرئيس.

المصدر: وكالات