جرعة جديدة من خفايا اغتيالات الموساد التي طالت عربا وأجانب

كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن مفاجأة من العيار الثقيل باستعراض كتاب للصحفي رونين بيرغمان، يكشف حجم الاغتيالات التي نفذها جهاز المخابرات الإسرائيلي منذ نشأته.

ويقول الكاتب الإسرائيلي في مؤلفه بعنوان "حرب الظل.. التاريخ الخفي لاغتيالات الموساد الإسرائيلي": "نحن نتحدث عن 3000 على الأقل من الضحايا، بمن فيهم أبرياء سقطوا خطأ خلال تصفية المستهدفين".

"الكثير من الشخصيات العالمية الفاعلة قد نجح الموساد في اغتيالها، ومنهم عالم ألماني كان يعمل في تطوير برنامج للصواريخ في مصر وهو، هاينز كروغ.

عالم الصواريخ الألماني، اختطف على أيدي عملاء للموساد من ميونيخ بسبب عمله في هذا المجال مع مصر التي كانت في حالة حرب مع إسرائيل، كما اغتال الموساد قياديين فلسطينيين في منظمة حماس.

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وذكرت الصحيفة الألمانية أن بين من اغتالهم الموساد أدولف إيخمان أحد المسئولين الكبار في الرايخ الثالث، وضابط في القوات الخاصة الألمانية المعروفة بقوات العاصفة سنة 1960 في بوينس آيرس، وكيف سممت المخابرات الإسرائيلية في عام 1978 القيادي الفلسطيني فادي حداد بمعجون أسنان أعد خصيصا لهذا الهدف.

المصدر: وكالات