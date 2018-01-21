الأمن التونسي "يبتر" اليد اليمنى لزعيم القاعدة في المغرب العربي

قتلت القوات الخاصة التونسية السبت بلال القبي وهو اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بكمين محكم خلال "مهمة" له لإعادة هيكلة فرع القاعدة في تونس.

وذكرت وسائل إعلام أن بلال القبي وهو جزائري الأصل، يعد الذراع اليمنى لعبد الودود زعيم القاعدة في بلاد المغرب.

وجاء في بيان عن وزارة الداخلية التونسية أن "القيادي الذي قتل كان في مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع في تونس، وكان مكلفا بالتنسيق بين قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفرعيها في تونس وليبيا".

"كتيبة" عقبة بن نافع، تعد الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تونس، حيث يتوارى المنتمون إليها في جبال القصرين قرب الحدود الجزائرية.

وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة تونسية الجزائري مراد الشايب، وهو زعيم عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين مما جعل خطر التنظيم يتراجع نسبيا في تونس، ولاسيما بعد الإجراءات الأمنية المشددة عقب هجمات منتجع سوسة التي قتل خلالها عشرات السياح الغربيين.

وتحسنت الأوضاع الأمنية في تونس بشكل كبير منذ 2015 واعتقل الأمن مئات المتشددين وفكك عشرات الخلايا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله